Брат фигуранта дела о теракте: не думаю, что он знал о планах террористов

Брат восьмого арестованного по делу о теракте в «Крокусе» Алишера Касимова считает, что мужчина не был в курсе планов террористов, которые снимали у него квартиру. В разговоре с RT Яхеиддин Касимов отметил, что для него стала шоком информация о задержании брата.

«Последний раз мы общались примерно месяц назад. Не думаю, что он знал о планах. По глупости сдал квартиру, но не думаю, что знал их или был причастен», — сказал собеседник.

Мужчина подтвердил, что у Алишера жена, трое детей и небольшой бизнес — чайхана, «которую даже кафе не назовёшь, уровня столовой».

По его словам, с братом последние три-четыре года он редко виделся.

26 марта суд в Москве арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — предпринимателя Алишера Касимова. Как выяснил RT, Касимов работает поваром.