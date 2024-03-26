RT в Telegram
Подпишись

Брат фигуранта дела о теракте: не думаю, что он знал о планах террористов

Короткая ссылка
Брат восьмого арестованного по делу о теракте в «Крокусе» Алишера Касимова считает, что мужчина не был в курсе планов террористов, которые снимали у него квартиру. В разговоре с RT Яхеиддин Касимов отметил, что для него стала шоком информация о задержании брата.
Брат фигуранта дела о теракте: не думаю, что он знал о планах террористов
  • РИА Новости

«Последний раз мы общались примерно месяц назад. Не думаю, что он знал о планах. По глупости сдал квартиру, но не думаю, что знал их или был причастен», — сказал собеседник.

Мужчина подтвердил, что у Алишера жена, трое детей и небольшой бизнес — чайхана, «которую даже кафе не назовёшь, уровня столовой».

По его словам, с братом последние три-четыре года он редко виделся.

26 марта суд в Москве арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — предпринимателя Алишера Касимова. Как выяснил RT, Касимов работает поваром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить