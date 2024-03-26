Брат фигуранта дела о теракте: не думаю, что он знал о планах террористов
- РИА Новости
«Последний раз мы общались примерно месяц назад. Не думаю, что он знал о планах. По глупости сдал квартиру, но не думаю, что знал их или был причастен», — сказал собеседник.
Мужчина подтвердил, что у Алишера жена, трое детей и небольшой бизнес — чайхана, «которую даже кафе не назовёшь, уровня столовой».
По его словам, с братом последние три-четыре года он редко виделся.
26 марта суд в Москве арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — предпринимателя Алишера Касимова. Как выяснил RT, Касимов работает поваром.