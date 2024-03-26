Миронов призвал ограничить продажу оружия мигрантам после теракта в «Крокусе»

Продажу огнестрельного оружия мигрантам, которые лишь недавно получили российское гражданство, следует ограничить. С таким призывом выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он отметил, что соответствующие поправки в закон «Об оружии» будут обсуждаться 26 марта на заседании Государственной думы. Миронов добавил, что профильный комитет предложил их отклонить, однако такое решение принималось до теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Мы считаем, что в России нужно запретить покупать гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, охотничье и огнестрельное гладкоствольное оружие лицам, имеющим российское гражданство менее пяти лет», — заявил Миронов во время пресс-подхода в Госдуме.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что Россию спасёт политическая воля и разумная миграционная политика.