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Депутат Кузнецов: нас спасёт политическая воля и разумная миграционная политика

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Политическая воля и разумная миграционная политика должны стать решением проблем, возникающих в связи с мигрантами в России, считает депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.
Депутат Кузнецов: нас спасёт политическая воля и разумная миграционная политика
  • globallookpress.com

Так парламентарий прокомментировал рассуждения в соцсетях о том, что роботизация экономики может стать ответом на проблемы в миграционной сфере.

«Автоматизация не спасла Европу от миграционного кризиса. Нас спасёт политическая воля и разумная миграционная политика. А роботы пусть тоже будут за нас», — написал Кузнецов в своём Telegram-канале.

Как отмечал в декабре президент Владимир Путин, проблема миграции в России непростая. Он подчеркнул важность того, чтобы все мигранты уважали российские законы и традиции.

Путин также отметил необходимость создания специального органа, который отслеживал бы проблему миграции.

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