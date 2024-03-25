Депутат Кузнецов: нас спасёт политическая воля и разумная миграционная политика
- globallookpress.com
Так парламентарий прокомментировал рассуждения в соцсетях о том, что роботизация экономики может стать ответом на проблемы в миграционной сфере.
«Автоматизация не спасла Европу от миграционного кризиса. Нас спасёт политическая воля и разумная миграционная политика. А роботы пусть тоже будут за нас», — написал Кузнецов в своём Telegram-канале.
Как отмечал в декабре президент Владимир Путин, проблема миграции в России непростая. Он подчеркнул важность того, чтобы все мигранты уважали российские законы и традиции.
Путин также отметил необходимость создания специального органа, который отслеживал бы проблему миграции.