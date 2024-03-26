Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»
Депутаты Государственной думы на пленарном заседании почтили минутой молчания память погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале нижней палаты российского парламента.
Ранее сообщалось, что оказавших помощь при эвакуации людей из «Крокуса» школьников наградят в Госдуме 27 марта.
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