Полиция проверяет видео с женщиной, оскорбительно высказавшейся о теракте
- РИА Новости
О том, что полицейские заинтересовались заявлениями женщины, RT сообщили в МВД Липецкой области.
Женщина в сети утверждала, что в ходе теракта нужно было убить больше людей, однако на следующее утро в новом эфире она попыталась оправдаться и начала объяснять, что «по пьяни неправильно выразилась».
По мнению женщины, обстрелы ВСУ Белгорода СМИ «хуже освещают», чем теракт в «Крокусе».
По последним данным, число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 139.