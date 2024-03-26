Полиция проверяет видео с женщиной, оскорбительно высказавшейся о теракте

В Липецкой области женщина в прямом эфире заявила, что жертв теракта в «Крокусе» было мало и надо было «вырезать пол-Москвы». Теперь видео с её выступлением проверяет полиция.

О том, что полицейские заинтересовались заявлениями женщины, RT сообщили в МВД Липецкой области.

Женщина в сети утверждала, что в ходе теракта нужно было убить больше людей, однако на следующее утро в новом эфире она попыталась оправдаться и начала объяснять, что «по пьяни неправильно выразилась».

По мнению женщины, обстрелы ВСУ Белгорода СМИ «хуже освещают», чем теракт в «Крокусе».

По последним данным, число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 139.