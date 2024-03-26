СК просит арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет просит арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили RT в Басманном суде.

В суд поступил материал в отношении Алишера Касимова.

25 марта суд отправил под арест до 22 мая ещё троих фигурантов дела о террористическом акте. По данным следствия, подельников в преступную группу вовлёк один из обвиняемых в совершении нападения. Заключены под стражу Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы.

Перед этим суд арестовал четверых обвиняемых в нападении на людей. Все четверо, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, помещены под стражу.