Балицкий: в России необходимо создать Министерство по беспилотным технологиям

Федеральное Министерство по развитию и разработке беспилотных технологий необходимо создать в России.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Хорошо бы это объединить в единое министерство, единый орган», — сказал он.

При этом Балицкий подчеркнул, что необходимо брать эту инициативу на государственном уровне, объединять работу с БПЛА в единую систему.

Ранее командир отряда беспилотников «Русские ястребы» группировки российских войск «Юг» с позывным Заноза, который воюет на Донецком направлении, заявил, что будущие войны будут проходить на дронах.