Балицкий: в России необходимо создать Министерство по беспилотным технологиям
С таким заявлением в интервью ТАСС выступил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Хорошо бы это объединить в единое министерство, единый орган», — сказал он.
При этом Балицкий подчеркнул, что необходимо брать эту инициативу на государственном уровне, объединять работу с БПЛА в единую систему.
Ранее командир отряда беспилотников «Русские ястребы» группировки российских войск «Юг» с позывным Заноза, который воюет на Донецком направлении, заявил, что будущие войны будут проходить на дронах.