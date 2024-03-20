РИА Новости: все будущие войны будут проходить на дронах
Об этом информирует РИА Новости.
«Будущая война — война дронов. На данный момент это самое передовое направление, в котором стараемся больше всего работать», — сказал военный.
Ранее в The War Zone заявили, что Запад впечатлён масштабами производства беспилотников в России.
Также глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил во время выступления на коллегии военного ведомства, что основные усилия Восточного военного округа (ВВО) в 2024 году будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов и операторов беспилотников.