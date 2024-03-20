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РИА Новости: все будущие войны будут проходить на дронах

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Командир отряда беспилотников «Русские ястребы» группировки российских войск «Юг» с позывным Заноза, который воюет на Донецком направлении, считает, что будущие войны будут проходить на дронах.

Об этом информирует РИА Новости.

«Будущая война — война дронов. На данный момент это самое передовое направление, в котором стараемся больше всего работать», — сказал военный.

Ранее в The War Zone заявили, что Запад впечатлён масштабами производства беспилотников в России.

Также глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил во время выступления на коллегии военного ведомства, что основные усилия Восточного военного округа (ВВО) в 2024 году будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов и операторов беспилотников.

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