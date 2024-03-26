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Песков: Россия выполнит все планы по внутреннему развитию, несмотря на СВО

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Приоритетность специальной военной операции не повлияет на выполнение планов по внутреннему развитию России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

По его словам, все проекты, которые в послании Федеральному собранию инициировал президент России Владимир Путин, «хорошо просчитаны».

«...все цифры, которые обозначены до 2030 года, — абсолютно реалистичные. Они соразмерны тем налогам, которые будут собираться», — сказал Песков.

Также Песков заявил, что Путина поддерживает вся Россия, несогласных почти нет.

Кроме того, он назвал «мировым феноменом» результат Путина на выборах.

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