Посольство: ещё один белорус, предположительно, погиб при теракте в «Крокусе»
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на белорусское посольство в Москве.
Как отмечается в материале, у белорусского посольства есть данные о том, что в опубликованном МЧС России обновлённом списке погибших при теракте в «Крокусе» значится Вадим Александрович Кулик.
«Белорусский гражданин 1981 года рождения с такими данными работает охранником в «Крокус Сити Холле» и не выходит на связь с момента теракта», — заявили в дипведомстве.
С утра 23 марта посольство находится в контакте с его родственниками и коллегами. У родственников забраны пробы ДНК для идентификации тела, уточняется в заявлении.
23 марта посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой сообщил, что гражданин Белоруссии находится в крайне тяжёлом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холле».