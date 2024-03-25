RT в Telegram
Подпишись

Посольство: ещё один белорус, предположительно, погиб при теракте в «Крокусе»

Короткая ссылка
Ещё один гражданин Белоруссии, по предварительным данным, погиб в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Посольство: ещё один белорус, предположительно, погиб при теракте в «Крокусе»
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на белорусское посольство в Москве.

Как отмечается в материале, у белорусского посольства есть данные о том, что в опубликованном МЧС России обновлённом списке погибших при теракте в «Крокусе» значится Вадим Александрович Кулик.

«Белорусский гражданин 1981 года рождения с такими данными работает охранником в «Крокус Сити Холле» и не выходит на связь с момента теракта», — заявили в дипведомстве.

С утра 23 марта посольство находится в контакте с его родственниками и коллегами. У родственников забраны пробы ДНК для идентификации тела, уточняется в заявлении.

23 марта посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой сообщил, что гражданин Белоруссии находится в крайне тяжёлом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить