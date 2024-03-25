Посольство: ещё один белорус, предположительно, погиб при теракте в «Крокусе»

Ещё один гражданин Белоруссии, по предварительным данным, погиб в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на белорусское посольство в Москве.

Как отмечается в материале, у белорусского посольства есть данные о том, что в опубликованном МЧС России обновлённом списке погибших при теракте в «Крокусе» значится Вадим Александрович Кулик.

«Белорусский гражданин 1981 года рождения с такими данными работает охранником в «Крокус Сити Холле» и не выходит на связь с момента теракта», — заявили в дипведомстве.

С утра 23 марта посольство находится в контакте с его родственниками и коллегами. У родственников забраны пробы ДНК для идентификации тела, уточняется в заявлении.

23 марта посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой сообщил, что гражданин Белоруссии находится в крайне тяжёлом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холле».