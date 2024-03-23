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Посол: гражданин Белоруссии — в крайне тяжёлом состоянии после теракта в «Крокусе»

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Гражданин Белоруссии находится в крайне тяжёлом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холле». Врачи борются за его жизнь.

Об этом сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой.

«По имеющейся в посольстве информации, один гражданин Беларуси находится в крайне тяжёлом состоянии, за его жизнь борются медики. Ждём публикации данных по погибшим», — сказал дипломат.

Российским специалистам предложили помощь и содействие со стороны белорусских коллег, добавил Крутой.

Более 60 человек, по предварительным данным, погибли в результате теракта.

В 10:00 мск будет опубликован список погибших. В него попадут те, кого смогли опознать.

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