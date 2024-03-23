Посол: гражданин Белоруссии — в крайне тяжёлом состоянии после теракта в «Крокусе»
Об этом сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой.
«По имеющейся в посольстве информации, один гражданин Беларуси находится в крайне тяжёлом состоянии, за его жизнь борются медики. Ждём публикации данных по погибшим», — сказал дипломат.
Российским специалистам предложили помощь и содействие со стороны белорусских коллег, добавил Крутой.
Более 60 человек, по предварительным данным, погибли в результате теракта.
В 10:00 мск будет опубликован список погибших. В него попадут те, кого смогли опознать.