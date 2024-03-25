Собянин: врачи Москвы не потеряли ни одного тяжёлого пациента после теракта
- РИА Новости
Всем обратившимся после теракта была оперативно оказана амбулаторная помощь, всего госпитализировали 94 человека в 14 больниц.
«Им оказывается помощь лучшими московскими врачами. У нас много было тяжёлых и крайне тяжёлых раненых. Крайне тяжёлых было 12 человек, в настоящее время мы ни одного не потеряли», — сказал столичный мэр.
Есть надежда, что все 12 выживут, продолжил Собянин.
По последним данным, число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 139.