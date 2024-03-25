RT в Telegram
Подпишись

Собянин: врачи Москвы не потеряли ни одного тяжёлого пациента после теракта

Короткая ссылка
Московские врачи не потеряли ни одного из 12 крайне тяжёлых пациентов после теракта в «Крокус Сити Холле», почти половина из них перешли в категорию тяжёлых пациентов, сообщил на совещании с президентом мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин: врачи Москвы не потеряли ни одного тяжёлого пациента после теракта
  • РИА Новости

Всем обратившимся после теракта была оперативно оказана амбулаторная помощь, всего госпитализировали 94 человека в 14 больниц.

«Им оказывается помощь лучшими московскими врачами. У нас много было тяжёлых и крайне тяжёлых раненых. Крайне тяжёлых было 12 человек, в настоящее время мы ни одного не потеряли», — сказал столичный мэр.

Есть надежда, что все 12 выживут, продолжил Собянин.

По последним данным, число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 139.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить