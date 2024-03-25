В распоряжении RT оказался договор продажи машины террористам
- AFP
Продавцом является один из фигурантов дела — Диловар Исломов, которого 25 марта суд арестовал до 22 мая.
Покупатель — Далерджон Мирзоев, террорист, которого называют главарём группы.
За Renault Symbol, на котором террористы приехали в «Крокус», Мирзоев заплатил 250 тыс. рублей.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что трое соучастников исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» предоставили террористам квартиру и машину, а также перевозили деньги.