В распоряжении RT оказался договор продажи машины террористам, которые совершили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Продавцом является один из фигурантов дела — Диловар Исломов, которого 25 марта суд арестовал до 22 мая.

Покупатель — Далерджон Мирзоев, террорист, которого называют главарём группы.

За Renault Symbol, на котором террористы приехали в «Крокус», Мирзоев заплатил 250 тыс. рублей.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что трое соучастников исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» предоставили террористам квартиру и машину, а также перевозили деньги.