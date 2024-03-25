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В распоряжении RT оказался договор продажи машины террористам

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В распоряжении RT оказался договор продажи машины террористам, которые совершили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».
В распоряжении RT оказался договор продажи машины террористам
  • AFP

Продавцом является один из фигурантов дела — Диловар Исломов, которого 25 марта суд арестовал до 22 мая.

Покупатель — Далерджон Мирзоев, террорист, которого называют главарём группы.

За Renault Symbol, на котором террористы приехали в «Крокус», Мирзоев заплатил 250 тыс. рублей.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что трое соучастников исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» предоставили террористам квартиру и машину, а также перевозили деньги.

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