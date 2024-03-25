Бастрыкин: у террористов были обнаружены автоматы АК-74 и более 500 патронов

Глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что при задержании преступников были обнаружены два автомата АК-74 и более 500 патронов.

Он рассказал, что на месте теракта при осмотре обнаружены и изъяты два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов с патронами и бутылки с остатками бензина.

Бастрыкин уточнил, что осмотр места происшествия продолжается с участием экспертов-криминалистов и специалистов СК.

По его словам, число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 139. Среди погибших трое детей.