Путин назвал акцией устрашения теракт в «Крокус Сити Холле»
- globallookpress.com
Об этом глава государства сказал в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта.
«Ужасное преступление, совершённое 22 марта в столице России, — это акция устрашения… и сразу же возникает вопрос: кому это выгодно?» — подчеркнул российский лидер.
Путин добавил, что этот теракт может быть лишь звеном в серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с Россией руками киевского режима.
Ранее Путин заявил, что уже известно, чьими руками был совершён теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», сейчас же интересуют его заказчики.