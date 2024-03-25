Путин назвал акцией устрашения теракт в «Крокус Сити Холле»

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» является акцией устрашения, вопрос состоит в том, кому это выгодно.

Об этом глава государства сказал в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта.

«Ужасное преступление, совершённое 22 марта в столице России, — это акция устрашения… и сразу же возникает вопрос: кому это выгодно?» — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что этот теракт может быть лишь звеном в серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с Россией руками киевского режима.

Ранее Путин заявил, что уже известно, чьими руками был совершён теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», сейчас же интересуют его заказчики.