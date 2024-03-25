Женщина ищет человека, который вынес из «Крокуса» её сына — инвалида I группы, чтобы лично выразить ему благодарность.

По её словам, в ходе атаки террористов 26-летний молодой человек из-за сильного стресса не мог идти сам.

Его взял на плечо и вынес на улицу незнакомец по имени Муса. После того как Муса помог парню, он вернулся в здание на поиски жены.

Женщина выразила надежду, что с Мусой и его родными всё в порядке.

«Он кавказец, он среднего роста, спортивного телосложения, с небольшой бородой. Он был в какой-то серо-болотной куртке. На голове у него были большие наушники», — описала героя женщина.

Ранее RT поговорил с 15-летней работницей гардероба в подмосковном «Крокус Сити Холле», которая во время теракта вывела из здания двух человек.