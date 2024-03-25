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RT поговорил ещё с одной работницей гардероба в «Крокус Сити Холле»

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RT поговорил с 15-летней работницей гардероба в подмосковном «Крокус Сити Холле», которая во время теракта вывела из здания двух человек.

Когда началась стрельба, 15-летняя Диана побежала предупредить подругу. Вместе с ней и ещё одной девушкой они спрятались в туалете, но вскоре почувствовали запах гари. Девушка приняла решение уходить.

«Когда мы вышли в служебный коридор, там уже стоял дым. Повернули за угол — там уже вообще ничего не было видно. Из-за того, что эти девочки работают редко, я просто сказала, чтобы они бежали за мной... Вместе с ними выбежали на улицу», — вспоминает она. 

Также она опознала одного из террористов. Он был в концертном зале 7 марта. По словам девушки, тогда он странно себя вёл, ходил от гардероба к гардеробу и просто осматривался. На её вопросы не отвечал, а когда она предложила ему взять бинокль, то просто усмехнулся.

Ранее Следственный комитет России попросил арестовать ещё трёх фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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