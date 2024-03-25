СК просит арестовать ещё трёх фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
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Поступило ещё три материала в отношении обвиняемых Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича, а также подозреваемого Исломова Исроила Ибрагимовича.
Подробности пока не приводятся.
В ночь на 25 марта Басманный суд в Москве арестовал четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» на срок до 22 мая.
Все четверо, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, помещены под стражу.