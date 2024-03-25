RT в Telegram
Подпишись

В МВД предупредили о провокаторах, которые могут склонять к терроризму

Короткая ссылка
В МВД России предупредили о провокаторах, способных склонять детей и подростков через соцсети к террористической деятельности.
В МВД предупредили о провокаторах, которые могут склонять к терроризму
  • РИА Новости

Об этом в Telegram заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, для вовлечения детей в экстремистскую и террористическую деятельность злоумышленники опираются на соцсети, основной аудиторией которых является молодёжь.

По словам Волк, социальные сети позволяют провокаторам собирать информацию о потенциальных жертвах, выбирая тех, кто показывает активность, определённые политические, религиозные взгляды, не имея при этом чёткой личностной позиции.

В ведомстве также сообщили о мерах предосторожности в подобных ситуациях.

Ранее студента задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в заведомо ложном сообщении. По данным правоохранителей, молодой человек проинформировал о якобы существующей угрозе торгово-развлекательному центру на улице Коллонтай в Невском районе города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить