В МВД предупредили о провокаторах, которые могут склонять к терроризму

В МВД России предупредили о провокаторах, способных склонять детей и подростков через соцсети к террористической деятельности.

Об этом в Telegram заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, для вовлечения детей в экстремистскую и террористическую деятельность злоумышленники опираются на соцсети, основной аудиторией которых является молодёжь.

По словам Волк, социальные сети позволяют провокаторам собирать информацию о потенциальных жертвах, выбирая тех, кто показывает активность, определённые политические, религиозные взгляды, не имея при этом чёткой личностной позиции.

В ведомстве также сообщили о мерах предосторожности в подобных ситуациях.

Ранее студента задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в заведомо ложном сообщении. По данным правоохранителей, молодой человек проинформировал о якобы существующей угрозе торгово-развлекательному центру на улице Коллонтай в Невском районе города.