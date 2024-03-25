В МВД предупредили о провокаторах, которые могут склонять к терроризму
- РИА Новости
Об этом в Telegram заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По её словам, для вовлечения детей в экстремистскую и террористическую деятельность злоумышленники опираются на соцсети, основной аудиторией которых является молодёжь.
По словам Волк, социальные сети позволяют провокаторам собирать информацию о потенциальных жертвах, выбирая тех, кто показывает активность, определённые политические, религиозные взгляды, не имея при этом чёткой личностной позиции.
В ведомстве также сообщили о мерах предосторожности в подобных ситуациях.
Ранее студента задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в заведомо ложном сообщении. По данным правоохранителей, молодой человек проинформировал о якобы существующей угрозе торгово-развлекательному центру на улице Коллонтай в Невском районе города.