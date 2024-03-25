В Петербурге задержали студента, сообщившего об опасном предмете в ТРК
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В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что первоначально 18-летнего учащегося одного из петербургских вузов доставили в отделение полиции за совершение мелкого хулиганства. При оформлении административных материалов юноша сообщил правоохранителям о якобы угрозе указанному ТРК.
«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. При проверке сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено», — указывается в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 УК России.
Ранее стало известно об эвакуации посетителей ТРК «Лондон Молл» в Невском районе Петербурга.