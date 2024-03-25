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В Петербурге задержали студента, сообщившего об опасном предмете в ТРК

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Студента задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в заведомо ложном сообщении. По данным правоохранителей, молодой человек проинформировал о якобы существующей угрозе торгово-развлекательному центру на улице Коллонтай в Невском районе города.
В Петербурге задержали студента, сообщившего об опасном предмете в ТРК
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что первоначально 18-летнего учащегося одного из петербургских вузов доставили в отделение полиции за совершение мелкого хулиганства. При оформлении административных материалов юноша сообщил правоохранителям о якобы угрозе указанному ТРК.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. При проверке сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено», — указывается в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 УК России.

Ранее стало известно об эвакуации посетителей ТРК «Лондон Молл» в Невском районе Петербурга.

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