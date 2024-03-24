ТАСС: в Петербурге эвакуировали посетителей ТРК «Лондон Молл»
Эвакуацию провели 24 марта в торгово-развлекательном комплексе «Лондон Молл» в Невском районе Санкт-Петербурга.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу района. Информация о причинах эвакуации в сообщении не приводится.
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