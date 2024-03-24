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ТАСС: в Петербурге эвакуировали посетителей ТРК «Лондон Молл»

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Эвакуацию провели 24 марта в торгово-развлекательном комплексе «Лондон Молл» в Невском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС: в Петербурге эвакуировали посетителей ТРК «Лондон Молл»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу района. Информация о причинах эвакуации в сообщении не приводится.

Ранее стало известно о мужчине с муляжом гранаты и охолощённым оружием, которого задержали в ТЦ «Седанка Сити» во Владивостоке.

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