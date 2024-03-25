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Репетитор Исаева дала советы по подготовке школьников к ЕГЭ

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Репетитор по подготовке к ЕГЭ Ангелина Исаева рассказала, как родителям подготовить школьников к сдаче Единого госэкзамена.
Репетитор Исаева дала советы по подготовке школьников к ЕГЭ
  • РИА Новости

Как отметила эксперт, чем больше база знаний у ученика, тем меньше занятий с репетитором ему потребуется.

«Если ребёнок хорошо учится в школе, ему не нужно будет повторно объяснять базу, репетитор будет уделять внимание только наиболее сложным для него темам», — цитирует Исаеву rostovgazeta.ru.

По словам эксперта, услуги частного репетитора обойдутся дороже, чем групповые занятия в центрах по подготовке к ЕГЭ.

Ранее руководитель направления «Высшего образования» онлайн-школы IT-профессий Skillfactory Анастасия Ильина в разговоре с изданием «Вести Подмосковья» выразила мнение, что современные технологии важны для построения эффективного образовательного процесса. При этом студентам, обучающимся онлайн, она посоветовала чётко планировать учебное время.

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