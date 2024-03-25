Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале, посвящённом обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Власти призвали находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан сохранять спокойствие. Кроме того, их попросили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки на Севастополь зафиксировано три прямых попадания по жилым домам.