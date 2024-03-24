Три попадания по жилым домам зафиксированы в результате атаки на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки на Севастополь зафиксировано три прямых попадания по жилым домам.

«Ситуация к этому часу: всего зафиксировано три прямых попадания по жилым домам. На ул. Ялтинской, где погиб мужчина 65 лет. Дом отключён от газа», — написал он в Telegram.

Также осколок попал в квартиру на улице Гранатной. Там выбиты стёкла, отсутствует часть стены, повреждена газовая труба, а также отключён от газа один стояк на пять квартир.

Кроме того, в районе Симферопольского шоссе осколок прилетел в ещё одну квартиру, выбито окно.

Ранее в подполье заявили о поражении двух украинских Су-24, которые ночью били по Севастополю.