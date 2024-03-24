Три попадания по жилым домам зафиксированы в результате атаки на Севастополь
- РИА Новости
«Ситуация к этому часу: всего зафиксировано три прямых попадания по жилым домам. На ул. Ялтинской, где погиб мужчина 65 лет. Дом отключён от газа», — написал он в Telegram.
Также осколок попал в квартиру на улице Гранатной. Там выбиты стёкла, отсутствует часть стены, повреждена газовая труба, а также отключён от газа один стояк на пять квартир.
Кроме того, в районе Симферопольского шоссе осколок прилетел в ещё одну квартиру, выбито окно.
Ранее в подполье заявили о поражении двух украинских Су-24, которые ночью били по Севастополю.