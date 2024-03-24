RT в Telegram
Подпишись

Три попадания по жилым домам зафиксированы в результате атаки на Севастополь

Короткая ссылка
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки на Севастополь зафиксировано три прямых попадания по жилым домам.
Три попадания по жилым домам зафиксированы в результате атаки на Севастополь
  • РИА Новости

«Ситуация к этому часу: всего зафиксировано три прямых попадания по жилым домам. На ул. Ялтинской, где погиб мужчина 65 лет. Дом отключён от газа», — написал он в Telegram.

Также осколок попал в квартиру на улице Гранатной. Там выбиты стёкла, отсутствует часть стены, повреждена газовая труба, а также отключён от газа один стояк на пять квартир.

Кроме того, в районе Симферопольского шоссе осколок прилетел в ещё одну квартиру, выбито окно.

Ранее в подполье заявили о поражении двух украинских Су-24, которые ночью били по Севастополю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить