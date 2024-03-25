Автоэксперт Родионов предупредил о быстром изнашивании недокачанных шин

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что недокачанные шины могут привести к их преждевременному износу, а также стать причиной аварии.

«Если накачать недостаточно, то скорость износа резины возрастёт, а риски непредвиденных ситуаций на дороге, в том числе ДТП, вырастут. Если перекачать, то быстрее стирается центральная часть колеса, это также влияет на управление, торможение, то есть на вашу безопасность, а также на долговечность резины», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, не во всех автосервисах проверяют рекомендации автопроизводителей по давлению в шинах для конкретной модели автомобиля.

Ранее собственник и руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев выразил мнение, что не стоит экономить на шинах для автомобиля.