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Автоэксперт Родионов предупредил о быстром изнашивании недокачанных шин

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Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что недокачанные шины могут привести к их преждевременному износу, а также стать причиной аварии.
Автоэксперт Родионов предупредил о быстром изнашивании недокачанных шин
  • Gettyimages.ru
  • © DoganKutukcu

«Если накачать недостаточно, то скорость износа резины возрастёт, а риски непредвиденных ситуаций на дороге, в том числе ДТП, вырастут. Если перекачать, то быстрее стирается центральная часть колеса, это также влияет на управление, торможение, то есть на вашу безопасность, а также на долговечность резины», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, не во всех автосервисах проверяют рекомендации автопроизводителей по давлению в шинах для конкретной модели автомобиля.

Ранее собственник и руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев выразил мнение, что не стоит экономить на шинах для автомобиля.

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