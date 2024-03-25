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Выжившая во время теракта в «Крокусе» женщина рассказала, как смогла спастись

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Женщина, попавшая под огонь террористов и выжившая во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказала агентству Ruptly, как ей удалось спастись.

Как рассказала женщина, после того как начались выстрелы, люди забились в угол. Женщину прижало к стене, откуда она могла видеть, как двигались террористы.

«Они шли медленно, методично расстреливая, не переговаривались, не кричали — просто убивали», — вспоминает она.

Женщине удалось выжить благодаря людям, которые закрыли её собой от пуль. Рядом с ней оказался мужчина, который вытащил её, когда автоматной очередью выбило стеклянную стену перед ними.

«Он меня подхватил под мышки и просто выкинул из этого закутка, и следом уже бежал муж, меня подхватил, и мы спрятались», — добавила она.

Ранее Минздрав Подмосковья обновил поимённый список пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», в нём 119 человек.

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