Выжившая во время теракта в «Крокусе» женщина рассказала, как смогла спастись
Как рассказала женщина, после того как начались выстрелы, люди забились в угол. Женщину прижало к стене, откуда она могла видеть, как двигались террористы.
«Они шли медленно, методично расстреливая, не переговаривались, не кричали — просто убивали», — вспоминает она.
Женщине удалось выжить благодаря людям, которые закрыли её собой от пуль. Рядом с ней оказался мужчина, который вытащил её, когда автоматной очередью выбило стеклянную стену перед ними.
«Он меня подхватил под мышки и просто выкинул из этого закутка, и следом уже бежал муж, меня подхватил, и мы спрятались», — добавила она.
Ранее Минздрав Подмосковья обновил поимённый список пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», в нём 119 человек.