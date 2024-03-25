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Автоэксперт Дижечко предостерёг от использования некачественных моторных масел

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Директор по сервису Sinomach Automobile (бренд OTING) Евгений Дижечко рекомендовал отказаться от использования некачественных моторных масел.
Автоэксперт Дижечко предостерёг от использования некачественных моторных масел
  • Gettyimages.ru

«Несмотря на привлекательную низкую стоимость, использование некачественных масел может стать причиной серьёзных неисправностей в работе двигателя автомобиля», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, контрафактное масло со временем теряет свои смазывающие и защитные свойства, а также не способно выдерживать эксплуатационные нагрузки.

«Мы настоятельно рекомендуем автовладельцам приобретать моторные масла только в официальных магазинах, на фирменных АЗС и у официальных дистрибьюторов нефтегазовых компаний. Также необходимо следить за соответствием продукта техническим требованиям вашего автомобиля. Это обеспечит надёжность и долговечность работы двигателя, а также безопасность на дорогах», — заключил эксперт.

Ранее собственник и руководитель автосервисов Fit Service Андрей Мершиев рассказал о необходимой диагностике машины после зимы.

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