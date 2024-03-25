Автоэксперт Дижечко предостерёг от использования некачественных моторных масел

Директор по сервису Sinomach Automobile (бренд OTING) Евгений Дижечко рекомендовал отказаться от использования некачественных моторных масел.

«Несмотря на привлекательную низкую стоимость, использование некачественных масел может стать причиной серьёзных неисправностей в работе двигателя автомобиля», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, контрафактное масло со временем теряет свои смазывающие и защитные свойства, а также не способно выдерживать эксплуатационные нагрузки.

«Мы настоятельно рекомендуем автовладельцам приобретать моторные масла только в официальных магазинах, на фирменных АЗС и у официальных дистрибьюторов нефтегазовых компаний. Также необходимо следить за соответствием продукта техническим требованиям вашего автомобиля. Это обеспечит надёжность и долговечность работы двигателя, а также безопасность на дорогах», — заключил эксперт.

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