Автоэксперт Мершиев дал советы по подготовке машины к весне
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«Обязательно проверьте исправность ходовой части, состояние основных технических жидкостей, ремни навесных агрегатов, тормозные колодки, щётки стеклоочистителя, систему кондиционирования», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».
Как отметил специалист, замена техжидкостей продлит срок службы автомобиля и его агрегатов. Меняется после зимы также и антифриз, хотя не многие об этом знают.
«Рекомендую каждому автовладельцу проверять машину каждые полгода. Здесь привязка к сезону по желанию, но заехать на диагностику именно после зимы — правильный подход», — сказал автоэксперт.
Ранее руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин заявил, что задняя часть автомобиля больше всего подвержена коррозии.