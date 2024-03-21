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Автоэксперт Мершиев дал советы по подготовке машины к весне

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Собственник и руководитель автосервисов Fit Service Андрей Мершиев рассказал о необходимой диагностике машины после зимы.
Автоэксперт Мершиев дал советы по подготовке машины к весне
  • Gettyimages.ru

«Обязательно проверьте исправность ходовой части, состояние основных технических жидкостей, ремни навесных агрегатов, тормозные колодки, щётки стеклоочистителя, систему кондиционирования», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил специалист, замена техжидкостей продлит срок службы автомобиля и его агрегатов. Меняется после зимы также и антифриз, хотя не многие об этом знают.

«Рекомендую каждому автовладельцу проверять машину каждые полгода. Здесь привязка к сезону по желанию, но заехать на диагностику именно после зимы — правильный подход», — сказал автоэксперт.

Ранее руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин заявил, что задняя часть автомобиля больше всего подвержена коррозии.

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