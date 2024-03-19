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Автоэксперт Кукарин: задняя часть машины наиболее подвержена коррозии

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Руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин заявил, что задняя часть автомобиля больше всего подвержена коррозии.
Автоэксперт Кукарин: задняя часть машины наиболее подвержена коррозии
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

«Ниша запасного колеса со стороны земли, колёсные арки, заднее место крепления подрамника или подвески. Причина в том, что именно в задние элементы летят песок, реагенты, вода и грязь во время движения автомобиля», — объяснил он в беседе с «Газетой.Ru».

При эксплуатации машины также заметно страдают пороги. Середина авто защищена лучше, поэтому влага и песок туда редко попадают.

Как отметил Кукарин, меньше всего страдает передняя часть машины.

Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что езда на зимней резине круглый год представляет потенциальную опасность для всех остальных участников дорожного движения.

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