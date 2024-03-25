Специалист Алтухов рассказал, как помочь подросткам выбрать профессию

Эксперт в области профориентации и карьерной навигации, сооснователь «Профилум» Виталий Алтухов дал рекомендации, как помочь подросткам определиться с профессией.

«Обсудите, что у ребёнка получается лучше всего, и попробуйте понять, где он может применить эти навыки, — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Специалист посоветовал развивать у подростка карьерный кругозор, так как большинство детей знают буквально семь-десять профессий. Но в мире их существует сотни, и почти каждый год появляются новые.

Также Алтухов рекомендовал изучить сайты с вакансиями и порталы учебных заведений. Узнать о требуемых навыках, уровне зарплат, спросе на выбранных специалистов.

Главное, по словам эксперта, не навязывать свою точку зрения.

«Даже если ребёнок позже поймёт, что сделал ошибку и ваше решение было верным, — это его выбор и его ответственность. Такой опыт тоже полезен в жизни», — заключил Алтухов.

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