Работавшая в «Крокусе» девушка рассказала, как помогла людям выбраться из здания

Работавшая гардеробщицей в подмосковном «Крокус Сити Холле» 17-летняя Елизавета Терехова рассказала RT, как помогла людям выбраться из здания во время теракта.

По словам собеседницы RT, она находилась около эскалатора на втором этаже, когда началась стрельба. Побежала в фойе, спряталась за колонну вместе со старшей смены и ещё с одной коллегой. Они увидели женщину с окровавленным лицом и то, как террористы расстреливали людей. И стали помогать людям выбраться.

«Мы выбежали с девочками из-за столба и говорили всем людям проходить за нами. Я подбежала к лестнице, оборачиваюсь — и вижу вспышки от выстрелов, как бежит женщина... И может быть, это так приукрасила моя фантазия, но, скорее всего, я видела само оружие, из которого стреляли: террорист выбежал из зала (на втором этаже. — RT) и начал всех расстреливать. Увидев это, я побежала сразу вниз по лестнице», — рассказала девушка.

В итоге девушке и её напарницам удалось вывести из здания около 30 человек.



Елизавета добавила, что пошла работать в «Крокус», чтобы накопить своему молодому человеку на подарок.

«У меня просто у папы очень сильный завал на работе. Мне очень неудобно у него просить деньги на какие-то свои потребности, потому что он и так очень сильно мне помогает с учёбой, оплачивает учёбу», — сказала она.

Ранее Минздрав Подмосковья обновил поимённый список пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», в нём информация о 119 людях.