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Аналитик Иванов: арендодатели стали более требовательными к будущим жильцам

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Ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов выразил мнение, что арендодатели стали более требовательными к будущим жильцам.
Аналитик Иванов: арендодатели стали более требовательными к будущим жильцам
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

«Арендодатели стали более требовательны, поскольку не испытывают дефицита спроса. Например, стали чаще требовать залог за сохранность имущества в квартире или закладывать в стоимость аренды оплату страховки. Плюс часть арендодателей берут минимальную возвратную сумму на клининг на тот случай, если арендаторы откажутся приводить квартиру в нормальное состояние после завершения срока аренды», — рассказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, стоимость аренды может вырасти из-за присутствия в квартире животного.

Как отметил Иванов, в аренде нередко «встречают по одёжке», поэтому визуально благонадёжному кандидату проще рассчитывать на скидку.

Ранее ведущий эксперт компании «ТСН Недвижимость» Алексей Яцюк заявил, что к основным критериям выбора вторичного жилья в Московской области можно отнести соседство и экологичность района.

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