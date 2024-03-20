RT в Telegram
Подпишись

Риелтор Яцюк рассказал о критериях выбора вторичного жилья в Подмосковье

Короткая ссылка
Ведущий эксперт компании «ТСН Недвижимость» Алексей Яцюк заявил, что к основным критериям выбора вторичного жилья в Московской области можно отнести соседство и экологичность района.
Риелтор Яцюк рассказал о критериях выбора вторичного жилья в Подмосковье
  • Gettyimages.ru

«В топ-5 ключевых критериев выбора квартиры на вторичном рынке жилья сегодня входят: соседство, экологичность района, благоустройство территории, качественный ремонт «под ключ» и управляющая компания (УК)», — отметил он в беседе с РИАМО.

По его словам, хорошая управляющая компания — один из новых факторов, который стал играть важную роль в последние годы.

Как отметил Яцюк, ключевое значение имеет и инфраструктура района.

«Сегодня покупатели хотят приобрести квартиру в локации, в которой в необходимом для комфортного проживания количестве присутствуют медицинские учреждения, детские сады и школы, зелёные зоны, магазины и торговые центры, а также офисы или коворкинги поблизости», — добавил эксперт.

Ранее руководитель агентства недвижимости «Vysotsky Estate Фили-Можайский», финансовый консультант Сергей Макаров рассказал о причинах роста популярности индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить