Риелтор Яцюк рассказал о критериях выбора вторичного жилья в Подмосковье

Ведущий эксперт компании «ТСН Недвижимость» Алексей Яцюк заявил, что к основным критериям выбора вторичного жилья в Московской области можно отнести соседство и экологичность района.

«В топ-5 ключевых критериев выбора квартиры на вторичном рынке жилья сегодня входят: соседство, экологичность района, благоустройство территории, качественный ремонт «под ключ» и управляющая компания (УК)», — отметил он в беседе с РИАМО.

По его словам, хорошая управляющая компания — один из новых факторов, который стал играть важную роль в последние годы.

Как отметил Яцюк, ключевое значение имеет и инфраструктура района.

«Сегодня покупатели хотят приобрести квартиру в локации, в которой в необходимом для комфортного проживания количестве присутствуют медицинские учреждения, детские сады и школы, зелёные зоны, магазины и торговые центры, а также офисы или коворкинги поблизости», — добавил эксперт.

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