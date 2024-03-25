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К проекту «Производительность труда» присоединятся пять оренбургских предприятий

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В национальный проект «Производительность труда» в 2024 году вступят пять оренбургских предприятий.
К проекту «Производительность труда» присоединятся пять оренбургских предприятий
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В Оренбуржье инструменты бережливого производства внедряют 47 компаний. Общий экономический эффект превысил 2 млрд рублей. В апреле итоги работы по нацпроекту подведут ещё на двух производствах», — заявил губернатор Денис Паслер.

Предприятия работают в сферах обрабатывающего производства, сельского хозяйства, строительства, торговли и транспорта.

Национальный проект «Производительность труда» рассчитан на три года.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области направили 15,3 млрд рублей на реализацию нацпроектов.

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