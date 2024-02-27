В Мурманской области направили 15,3 млрд рублей на реализацию нацпроектов

На оперативном заседании губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о ходе реализации нацпроектов в регионе в 2023 году.

Об этом сообщает АБН24.

По словам Чибиса, семь проектов выполнены на 100%, среди них — «Образование», «Культура», «Производительность труда» и «Цифровая экономика».

Суммарный объём финансирования составил 15,3 млрд рублей, из которых 57% — это областные, местные и внебюджетные средства.

«Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов у нас выросла до 81%», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проложат более 60 км тротуаров по нацпроекту в 2024 году.