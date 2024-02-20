В Подмосковье проложат более 60 км тротуаров по нацпроекту в 2024 году

В Московской области в этом году планируют построить более 60 км тротуаров вдоль региональных дорог в 35 муниципалитетах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры области.

Зампред правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик отметил, что свыше 18 км тротуаров построят с учётом результатов голосования на портале «Добродел».

Наибольший объём работ реализуют в Чехове, Наро-Фоминске, Солнечногорске, Шатуре и Пушкинском округе.

Ранее сайт «Утро.ру» сообщал, что участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на 2026 год.