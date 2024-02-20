В Подмосковье проложат более 60 км тротуаров по нацпроекту в 2024 году
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры области.
Зампред правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик отметил, что свыше 18 км тротуаров построят с учётом результатов голосования на портале «Добродел».
Наибольший объём работ реализуют в Чехове, Наро-Фоминске, Солнечногорске, Шатуре и Пушкинском округе.
Ранее сайт «Утро.ру» сообщал, что участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на 2026 год.