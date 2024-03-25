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В Кировской области отменили массовые мероприятия до конца недели

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Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что в регионе отменены все массовые мероприятия до конца недели.
В Кировской области отменили массовые мероприятия до конца недели
  • © kirovreg.ru

Об этом сообщает istochnik.online.

«Мы не планируем массовых мероприятий в сфере культуры, спорта на этой неделе», — сказал Соколов на совещании в правительстве региона.

Такое решение принято в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле». Заседание в кировском правительстве началось с минуты молчания.

Также стало известно, что в Самарской области пока не будут проводить массовые мероприятия в образовательных учреждениях, передаёт volga.news со ссылкой на письмо министра образования и науки региона Виктора Акопьяна.

Кроме того, в образовательных организациях усилят контрольно-пропускной режим.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе проведут мероприятия в память о жертвах трагедии в «Крокус Сити Холле» 23 марта 2024 года.

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