Рынок «Москва — на волне» передаст выручку на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Рынок «Москва — на волне» передаст выручку за 23 и 24 марта на помощь пострадавшим и семьям погибших в «Крокус Сити Холле».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Департамента торговли и услуг.

Средства будут направлены в фонд «Российский Красный Крест».

Администрация рынка и его сотрудники выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Ранее рок-группа «Пикник» заявила, что посвятит выступление 27 марта в Санкт-Петербурге памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших.