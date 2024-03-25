Рынок «Москва — на волне» передаст выручку на помощь пострадавшим в «Крокусе»
- РИА Новости
- © Сергей Бобылев
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Департамента торговли и услуг.
Средства будут направлены в фонд «Российский Красный Крест».
Администрация рынка и его сотрудники выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.
Ранее рок-группа «Пикник» заявила, что посвятит выступление 27 марта в Санкт-Петербурге памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших.