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Работавшая в гардеробе «Крокуса» девятиклассница помогла людям во время теракта

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Мама 15-летней Виктории Волчихиной Алёна рассказала RT, что её дочь помогла десяткам людей во время теракта в «Крокусе», где полгода работала гардеробщицей.
Работавшая в гардеробе «Крокуса» девятиклассница помогла людям во время теракта
  • AFP

Сама женщина узнала о теракте, когда её дочь внезапно позвонила ей во время смены.

«В её голосе была сильная тревога. Она сказала: «Мама, здесь теракт». Я всё бросила и поехала за ней. Когда я приехала, мы сразу кинулись друг к другу, обнялись, расплакались», — сообщила собеседница. По словам Алёны, Виктория тогда была в шоке.

В жизни девушка «достаточно скромная, но, если происходят какие-то ситуации, она берёт себя в руки и начинает сразу действовать, как учили», отметила мама Виктории.

В этом году Виктория оканчивает девятый класс, недавно она прошла курсы графического дизайна и планирует дальше учиться по этому направлению. Она учится в художественной школе, любит рисовать, дружит с одноклассниками и хочет стать волонтёром, чтобы помогать животным.

RT ранее поговорил с одним из клиентов задержанного после теракта в Подмосковье 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, подстригавшего его в декабре в барбершопе.

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