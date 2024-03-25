Работавшая в гардеробе «Крокуса» девятиклассница помогла людям во время теракта
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Сама женщина узнала о теракте, когда её дочь внезапно позвонила ей во время смены.
«В её голосе была сильная тревога. Она сказала: «Мама, здесь теракт». Я всё бросила и поехала за ней. Когда я приехала, мы сразу кинулись друг к другу, обнялись, расплакались», — сообщила собеседница. По словам Алёны, Виктория тогда была в шоке.
В жизни девушка «достаточно скромная, но, если происходят какие-то ситуации, она берёт себя в руки и начинает сразу действовать, как учили», отметила мама Виктории.
В этом году Виктория оканчивает девятый класс, недавно она прошла курсы графического дизайна и планирует дальше учиться по этому направлению. Она учится в художественной школе, любит рисовать, дружит с одноклассниками и хочет стать волонтёром, чтобы помогать животным.
RT ранее поговорил с одним из клиентов задержанного после теракта в Подмосковье 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, подстригавшего его в декабре в барбершопе.