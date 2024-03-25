RT поговорил с одним из клиентов задержанного после теракта Файзова

RT поговорил с одним из клиентов задержанного после теракта в Подмосковье 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, подстригавшего его в декабре в барбершопе.

Как рассказал житель военного города Тейково (Ивановская область) Иван В. (данные изменены по его просьбе), тогда он пошёл именно в эту парикмахерскую, так как её только что открыл его близкий друг Али. Это было за три месяца до теракта.

«Страшно ли мне сейчас, когда я знаю, что террорист подносил к моему горлу острую бритву? Нет, честно говоря: сегодня он стриг меня, а потом пошёл… Никто не мог этого знать. Но, когда я увидел в новостях его фото и узнал, конечно, офигел. Я ехал на машине — и даже пришлось остановиться», — вспоминает Иван.

По его словам, ни политику, ни Украину мужчина с ним не обсуждал — тот с трудом говорил по-русски. Первое время клиенты нередко жаловались владельцу барбершопа на работу Файзова: им не нравилось, как тот стриг, приходилось переделывать.

«Али также жаловался, что Файзов неконтролируем: приходит человек, записавшийся, к примеру, на полдень, а место занято — подстригает своих друзей-таджиков вне очереди. Ему объясняли: так нельзя делать», — рассказывает Иван.

Файзов работал целыми днями с одним выходным, а через пару недель он потребовал у владельца барбершопа повышения зарплаты. Договориться с ним не получилось, и в начале января парикмахер ушёл, не отработав две недели.

После этого следы Файзова теряются, о его судьбе ни Али, ни Иван не знают, но, по словам Ивана, было подозрительно, что 19-летний парень почти на два месяца пропал из сети.

Сейчас барбершоп, где Файзов стриг людей, не работает, а его владельцы получают угрозы.

Сам Файзов арестован до 22 мая, как и его подельники: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни.

Как сообщил RT источник, обвиняемые в теракте Мухаммадсобир Файзов и Фаридуни Шамсидин были знакомы до теракта и общались в Подольске.