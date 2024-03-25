Алаудинов: совершающих теракты вербуют и готовят Америка и её сателлиты

Военкор RT Влад Андрица поговорил с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым о боевиках, устроивших теракт в «Крокусе». По мнению военного, таких людей «вербуют, готовят, отправляют, проплачивают Америка и её сателлиты».

«Вообще, надо ставить вопрос каким образом? Что основным инициатором этих терактов является Америка, так как она потворствует той же Украине совершать эти теракты. Вот где суть», — сказал Алаудинов.

Он призвал взвешенно проводить анализ происшедшего, понимая, что Россия проводит спецоперацию, а её враги пытаются устроить в стране «внутренний взрыв».

Американский журналист Стивен Гарднер ранее обратил внимание на то, что администрация президента США Джо Байдена сразу же заявила о непричастности Украины к теракту в Подмосковье, что напоминает её риторику после подрыва газопроводов «Северный поток».

Как отметил президент Владимир Путин, по предварительным данным, на украинской стороне для террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», готовили «окно» для отхода.