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Стали известны самые популярные направления среди россиян в апреле

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Среди россиян самыми популярными направлениями туристических поездок в апреле стали путешествия по России.
Стали известны самые популярные направления среди россиян в апреле
  • Gettyimages.ru
  • © Svitlana Hulko

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Так, на нашу страну приходится 55,7% заказов, что на 6% меньше, чем в 2023 году.

Наиболее популярны Москва (20,4%), Санкт-Петербург (18% туристов), Сочи (13,2% заказов).

Также в список вошли Калининград (4,4% бронирований), Казань (3,4%), Нижний Новгород (2,4%), Краснодар (2,2%), Махачкала (1,5%), Зеленоградск (1,4%) и Екатеринбург (1,2%).

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург вошёл в топ городов по числу авиабронирований на майские праздники.

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