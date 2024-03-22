Петербург вошёл в топ городов по числу авиабронирований на майские праздники

В пресс-службе Смольного со ссылкой на Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга сообщили, что, согласно недавнему исследованию, город вошёл в топ-3 самых востребованных у российских туристов авианаправлений на майских праздниках.

Также в числе лидеров Калининград и Сочи, передаёт ИА «Росбалт».

В ходе исследования выяснилось, что туристы приезжают в Петербург в среднем на пять дней, город занимает первое место по бронированию в период с марта по май.

Для гостей и жителей в апреле и мае подготовили праздничные мероприятия. С 28 апреля по 1 мая можно посетить пришвартованные у набережной Лейтенанта Шмидта знаменитые ледоколы «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин».

Кроме того, продолжится ежегодное шоу «Поющие мосты».

Ранее эксперты туротрасли исследовали рынок и выяснили, в каких российских и зарубежных городах можно устроить бюджетный отдых в апреле. Такими городами стали Псков, Тамбов, Архангельск, Тобольск, Санкт-Петербург и др.