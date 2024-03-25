Полиция проводит проверку сообщений о запуске в Брянске салюта в день траура

В Брянске полиция проверяет сообщения о запуске неизвестными фейерверка в день общенационального траура в России.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

«Да, эта информация была выявлена нами в ходе мониторинга. Городской полицией проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько жителей Брянска в ночное время в воскресенье, 24 марта, запускали фейерверки в сквере «Вечный огонь» Фокинского района.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Ряд посольств в России приспустили флаги в память о жертвах.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.