Полиция проводит проверку сообщений о запуске в Брянске салюта в день траура
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Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
«Да, эта информация была выявлена нами в ходе мониторинга. Городской полицией проводится проверка», — уточнили в ведомстве.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько жителей Брянска в ночное время в воскресенье, 24 марта, запускали фейерверки в сквере «Вечный огонь» Фокинского района.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Ряд посольств в России приспустили флаги в память о жертвах.
По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.