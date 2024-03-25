RT в Telegram
Подпишись

Полиция проводит проверку сообщений о запуске в Брянске салюта в день траура

Короткая ссылка
В Брянске полиция проверяет сообщения о запуске неизвестными фейерверка в день общенационального траура в России.
Полиция проводит проверку сообщений о запуске в Брянске салюта в день траура
  • globallookpress.com

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

«Да, эта информация была выявлена нами в ходе мониторинга. Городской полицией проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько жителей Брянска в ночное время в воскресенье, 24 марта, запускали фейерверки в сквере «Вечный огонь» Фокинского района.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Ряд посольств в России приспустили флаги в память о жертвах.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить