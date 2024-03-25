Москалькова выразила возмущение теми, кто рад гибели людей в «Крокусе»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова осудила тех, кто рад гибели людей в результате теракта в «Крокус Сити Холле», в том числе на Украине.

«Нет слов для возмущения теми, кто ёрничает и радуется гибели людей в «Крокус Сити Холле», — цитирует её ТАСС.

Москалькова сказала, что слышала о появлении в некоторых заведениях общепита на Украине блюда под названием «Крокус Сити Холл».

«Вы представляете, до какой степени нужно расчеловечиться, чтобы радоваться горю, гибели ни в чём не повинных людей», — добавила она.

Ранее бежавший из России актёр Дмитрий Назаров вместо того, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в «Крокусе», записал издевательский стишок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Украина заврались — не смогли согласовать единую версию теракта в подмосковном «Крокусе».