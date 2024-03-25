RT в Telegram
Подпишись

Москалькова выразила возмущение теми, кто рад гибели людей в «Крокусе»

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова осудила тех, кто рад гибели людей в результате теракта в «Крокус Сити Холле», в том числе на Украине.
Москалькова выразила возмущение теми, кто рад гибели людей в «Крокусе»
  • РИА Новости

«Нет слов для возмущения теми, кто ёрничает и радуется гибели людей в «Крокус Сити Холле», — цитирует её ТАСС.

Москалькова сказала, что слышала о появлении в некоторых заведениях общепита на Украине блюда под названием «Крокус Сити Холл».

«Вы представляете, до какой степени нужно расчеловечиться, чтобы радоваться горю, гибели ни в чём не повинных людей», — добавила она.

Ранее бежавший из России актёр Дмитрий Назаров вместо того, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в «Крокусе», записал издевательский стишок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Украина заврались — не смогли согласовать единую версию теракта в подмосковном «Крокусе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить