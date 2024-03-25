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В Москве утвердили проекты развития территорий в Ясеневе и Дегунине

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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил два проекта комплексного развития территорий в районах Ясенево и Дегунино.
В Москве утвердили проекты развития территорий в Ясеневе и Дегунине

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В районе Ясенево возведём жилые дома, спортивный центр с ледовой площадкой, медицинский центр, многоуровневую автостоянку», — сказал Собянин.

Он также отметил, что в данных районах, кроме жилья, построят школу, детский сад, другие общественно-деловые и социальные объекты, а также коммунально-складские базы.

Ранее сообщалось, что в Хорошёвском районе столицы построят многофункциональный общественный комплекс.

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