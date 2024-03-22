RT в Telegram
Подпишись

В Хорошёвском районе построят многофункциональный общественный комплекс

Короткая ссылка
В Москве одобрили планы строительства трёх новых объектов в рамках программы создания мест приложения труда.
В Хорошёвском районе построят многофункциональный общественный комплекс
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

В частности, в Хорошёвском районе построят многофункциональный общественный комплекс, а в районе Лефортово — административно-деловой комплекс.

В Кунцеве появится общеобразовательная школа.

«Благодаря этим объектам будет создано свыше 15 тыс. рабочих мест», — отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы реорганизуют два неэффективно используемых участка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить