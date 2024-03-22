В Хорошёвском районе построят многофункциональный общественный комплекс
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.
В частности, в Хорошёвском районе построят многофункциональный общественный комплекс, а в районе Лефортово — административно-деловой комплекс.
В Кунцеве появится общеобразовательная школа.
«Благодаря этим объектам будет создано свыше 15 тыс. рабочих мест», — отметил Собянин.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы реорганизуют два неэффективно используемых участка.