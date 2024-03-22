В Москве одобрили планы строительства трёх новых объектов в рамках программы создания мест приложения труда.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

В частности, в Хорошёвском районе построят многофункциональный общественный комплекс, а в районе Лефортово — административно-деловой комплекс.

В Кунцеве появится общеобразовательная школа.

«Благодаря этим объектам будет создано свыше 15 тыс. рабочих мест», — отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы реорганизуют два неэффективно используемых участка.