На северо-востоке Москвы реорганизуют два неэффективно используемых участка
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«На территории площадью 20,72 га назначенный городом оператор в течение пяти лет возведёт более 138,5 тыс. кв. м различной недвижимости. В результате создадут около 270 рабочих мест», — сказал Ефимов.
Он также отметил, что инвестиции в проект оцениваются почти в 34,6 млрд рублей. Ожидаемый ежегодный бюджетный эффект составит примерно 133 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Полесском проезде Москвы модернизируют участок по программе КРТ.