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На северо-востоке Москвы реорганизуют два неэффективно используемых участка

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В Лосиноостровском районе Москвы реорганизуют два неэффективно используемых участка в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
На северо-востоке Москвы реорганизуют два неэффективно используемых участка
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«На территории площадью 20,72 га назначенный городом оператор в течение пяти лет возведёт более 138,5 тыс. кв. м различной недвижимости. В результате создадут около 270 рабочих мест», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что инвестиции в проект оцениваются почти в 34,6 млрд рублей. Ожидаемый ежегодный бюджетный эффект составит примерно 133 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Полесском проезде Москвы модернизируют участок по программе КРТ.

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