RT в Telegram
Подпишись

В Полесском проезде Москвы модернизируют участок по программе КРТ

Короткая ссылка
В московском районе Покровское-Стрешнево модернизируют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Полесском проезде Москвы модернизируют участок по программе КРТ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В аукционе на право редевелопмента территории по адресу: Полесский проезд, владение 16, приняли участие пять компаний из Москвы, Екатеринбурга и Воронежа. Победителем стало ООО «Вива Холдинг», входящее в Группу компаний ПИК, которое на участке площадью 1,14 гектара сможет возвести коммерческую недвижимость», — сказал Ефимов.

На территории построят многофункциональный общественно-деловой комплекс площадью около 35 тыс. кв. м, в котором разместят культурно-досуговые и медицинские учреждения, отделения банков, кафе, рестораны и магазины, добавил, в свою очередь, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее сообщалось, что в Москве около станции МЦД «Марк» возведут новостройку в рамках программы реновации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить