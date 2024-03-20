В Полесском проезде Москвы модернизируют участок по программе КРТ

В московском районе Покровское-Стрешнево модернизируют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В аукционе на право редевелопмента территории по адресу: Полесский проезд, владение 16, приняли участие пять компаний из Москвы, Екатеринбурга и Воронежа. Победителем стало ООО «Вива Холдинг», входящее в Группу компаний ПИК, которое на участке площадью 1,14 гектара сможет возвести коммерческую недвижимость», — сказал Ефимов.

На территории построят многофункциональный общественно-деловой комплекс площадью около 35 тыс. кв. м, в котором разместят культурно-досуговые и медицинские учреждения, отделения банков, кафе, рестораны и магазины, добавил, в свою очередь, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее сообщалось, что в Москве около станции МЦД «Марк» возведут новостройку в рамках программы реновации.