У станции МЦД «Марк» введут новостройку по реновации
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Об этом сообщает НСН.
«Новостройку возводят на месте трёх ранее расселённых и демонтированных домов по программе реновации, жители которых уже переехали в новые квартиры в том же районе», — сказал Загрутдинов.
В доме на 421 квартиру предусмотрена подземная парковка.
В настоящее время на объекте ведутся работы по разработке котлована и устройству фундаментной плиты.
Ранее сообщалось, что в Москве реализуют 43 проекта комплексного развития территорий (КРТ).