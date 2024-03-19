У станции МЦД «Марк» введут новостройку по реновации

В Москве около станции МЦД «Марк» возведут новостройку в рамках программы реновации, заявил глава Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

«Новостройку возводят на месте трёх ранее расселённых и демонтированных домов по программе реновации, жители которых уже переехали в новые квартиры в том же районе», — сказал Загрутдинов.

В доме на 421 квартиру предусмотрена подземная парковка.

В настоящее время на объекте ведутся работы по разработке котлована и устройству фундаментной плиты.

Ранее сообщалось, что в Москве реализуют 43 проекта комплексного развития территорий (КРТ).